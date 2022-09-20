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"Азеркосмос" и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании

"Азеркосмос" и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании.
ИКТ
20 сентября 2022 г. 11:36
Азеркосмос и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании

Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, церемония подписания состоялась в рамках 73-го Международного конгресса астронавтики в столице Франции, Париже.

Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества в сфере дистанционного наблюдения Земли и развития технологий, а также расширение взаимовыгодных программ по обмену опытом и знаниями в целях оценки коммерческих и образовательных возможностей космической сферы.

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Версия на английском языке ФотоAzercosmos and Turkish Space Agency ink MoU 
Версия на азербайджанском языке Фото"Azərkosmos" və Türkiyənin Kosmik Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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