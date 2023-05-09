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"Азеркосмос" и SpaceX подписали договор о сотрудничестве

"Азеркосмос" и SpaceX подписали договор о сотрудничестве Сегодня в Баку подписан договор о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и американской компанией SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation).
ИКТ
9 мая 2023 г. 13:38
Азеркосмос и SpaceX подписали договор о сотрудничестве

Сегодня в Баку подписан договор о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и американской компанией SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation).

Как сообщает Report, соглашение подписали председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Между Космическим агентством Азербайджана и SpaceX было достигнуто соглашение о предоставлении услуг широкополосного спутникового интернета Starlink в Азербайджане.

Гвинн Шотвелл отметила, что это сотрудничество является важным шагом в направлении устойчивого развития сотрудничества в космической сфере между Азербайджаном и SpaceX. Она оценила предстоящий в Баку Международный астронавтический конгресс как важную инициативу, заявив, что компания SpaceX примет участие в Бакинском конгрессе.

Отметим, что компания SpaceX начала вывод спутников на орбиту в 2018 году. На данный момент компания довела число спутников на орбите до 4 000. Эти малогабаритные спутники американского производства весят 230-260 кг, а срок их эксплуатации, вероятно, составит 7 лет.

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Версия на английском языке SpaceX satellites to be able to provide internet in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “SpaceX”in peykləri Azərbaycanda internet təchizatı həyata keçirə biləcək

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