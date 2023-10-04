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"Азеркосмос" и ISESCO реализуют инвестиционный проект

"Азеркосмос" и ISESCO реализуют инвестиционный проект Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) впервые в нашей стране осуществят инвестиционный проект в космической сфере.
ИКТ
4 октября 2023 г. 17:33
Азеркосмос и ISESCO реализуют инвестиционный проект

Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) впервые в нашей стране осуществят инвестиционный проект в космической сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил советник по международным отношениям Космического агентства Вугар Байрамов.

По его словам, с этой целью между сторонами подписан документ о совместной декларации: "Цель проекта - создание инноваций как в космической сфере, так и в других областях - в сферах туризма, сельского хозяйства, экологии, развития экосистемы, обеспечения доступности спутниковых услуг и спутниковых технологий. Благодаря анализу данных с помощью спутниковых технологий мы добьемся инноваций и в других областях", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərkosmos" və ISESCO investisiya layihəsi həyata keçirəcəklər

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