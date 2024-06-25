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"Азеркосмос" и чешская компания подписали Меморандум о сотрудничестве

"Азеркосмос" и чешская компания подписали Меморандум о сотрудничестве Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") подписало Меморандум о сотрудничестве с чешской компанией "PEKASAT SE".
ИКТ
25 июня 2024 г. 16:16
Азеркосмос и чешская компания подписали Меморандум о сотрудничестве

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") подписало Меморандум о сотрудничестве с чешской компанией "PEKASAT SE".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Основная цель меморандума - расширение взаимного использования наземных станций для операций низкоорбитальных спутников и создание новых бизнес-возможностей.

Стороны будут сотрудничать в области обмена опытом по телеметрии для своих клиентов, то есть приема управляющих сигналов и отправки команд на спутники, передачи больших объемов данных со спутников и эксплуатации наземной инфраструктуры.

"PEKASAT SE" - это европейская акционерная компания, базирующаяся в городе Брно, Чехия. Компания специализируется на предоставлении услуг по антенным системам, IT и облачным решениям для спутниковых операторов и других клиентов через собственные наземные станции.

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Версия на английском языке Azerbaijan's space agency inks deal with Czech firm
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" Çexiya şirkəti ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb

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