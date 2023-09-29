Азеркосмос готовится к Всемирной неделе космоса

Всемирная неделя космоса (World Space Week) пройдет в Азербайджане с 4 по 10 октября. Неделя организуется в стране уже второй год Космическим агентством Азербайджанской Республики (Азеркосмос).

Всемирная неделя космоса (World Space Week) пройдет в Азербайджане с 4 по 10 октября. Неделя организуется в стране уже второй год Космическим агентством Азербайджанской Республики (Азеркосмос).

Как сообщили Report в министерстве цифрового развития и транспорта, предусмотрено проведение более 20 мероприятий с целью поощрения и просвещения молодежи о космической сфере, а также развития инновационной космической экосистемы.

Напомним, что Всемирная неделя космоса отмечается ежегодно с 2000 года в указанные даты по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 4 октября (1957 г.) – день запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли "Спутник-1", а 10 октября (1967 г.) — дата подписания Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Особенностью нынешней Недели космоса является то, что она совпадает по времени с предстоящим в Баку Международным астронавтическим конгрессом (2–6 октября). Поэтому гости, приезжающие на Бакинский конгресс, будут также активно участвовать в мероприятиях, организуемых в стране в рамках Недели. С этой целью Азеркосмос будет сотрудничать с Космическим фондом, Ассоциацией Всемирной недели космоса, Итальянским космическим агентством, компанией Leanspace, а также местным агентством – Агентством инноваций и цифрового развития, а также университетами.

В рамках Недели космоса будет установлена радиосвязь с Международной космической станцией, пройдут мастер-класс Pitch Deck, панельные дискуссии, встречи с астронавтами и специалистами космической сферы. В этом году Всемирная неделя космоса посвящена теме "Космос и предпринимательство".

Отметим, что Азербайджан присоединился к этому международному проекту в 2015 году. В рамках Всемирной недели космоса в большинстве стран мира проводятся различные мероприятия по популяризации астрономии и космической науки.