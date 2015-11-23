​"Азеркосмос", Фонд развития науки и TÜBİTAK подписали меморандум о взаимопонимании

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Азеркосмос", Фонд развития науки при президенте Азербайджана (ФРН) и Институт исследования космических технологий (TÜBİTAK UZAY) при Совете науки и технологических исследований Турции (TÜBİTAK) подписали трехсторонний меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере космических и астрономических исследований, совместного использования возможностей наблюдения за поверхностью Земли из космоса. Как сообщает Report, об этом говорится в информации ОАО "Азеркосмос". Меморандум подписан на основе соглашения, достигнутого в мае этого года в ходе встречи трех организаций.

В рамках меморандума предусматривается сотрудничество, касающееся совместных исследований в сфере космических технологий, обмена опытом, совместного использования телекоммуникационных спутников в научных целях, разработки пилотных проектов в сфере сельского хозяйства на основе данных систем наблюдения за поверхностью Земли из космоса, организации совместных симпозиумов, конференций и семинаров по управлению спутниками, разработка микро- и наноспутников для развития спутниковых технологий, создания нового поколения спутниковых наблюдательных и телекоммуникационных систем, подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере космических и астрономических исследований и других вопросов.