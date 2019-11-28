"Азеркосмос" экспортировал услуги на 38 млн долларов

В январе-октябре этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 37,5 млн долларов в 26 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 89% общих доходов компании.

В октябре 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" в 23 страны составила 7,2 млн долларов.

Организация экспортировала услуги в основном в США, Францию, Великобританию, Малайзию и ОАЭ.