 Наверх

"Азеркосмос" экспортировал услуги на 30 млн долларов

​"Азеркосмос" экспортировал услуги на 30 млн долларов

В январе-сентябре этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 30,2 млн долларов в 24 страны мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 88% общих доходов компании.

В сентябре 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" в 20 стран составила 2,2 млн долларов США.

Организация экспортировала услуги в основном в США, Францию, Великобританию, Малайзию и ОАЭ. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!