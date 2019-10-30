​"Азеркосмос" экспортировал услуги на 30 млн долларов

В январе-сентябре этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 30,2 млн долларов в 24 страны мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 88% общих доходов компании.

В сентябре 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" в 20 стран составила 2,2 млн долларов США.

Организация экспортировала услуги в основном в США, Францию, Великобританию, Малайзию и ОАЭ.