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"Азеркосмос" экспортировал услуги на 28 млн долларов

​"Азеркосмос" экспортировал услуги на 28 млн долларов

В январе-августе этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 28 млн долларов в 23 страны мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 89% общих доходов компании.

В августе 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" в 18 стран составила 2,5 млн долларов США. Организация экспортировала услуги в основном в США, Францию, Британию, Малайзию и ОАЭ. 

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