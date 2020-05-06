​Azercosmos и эмиратская компания будут сотрудничать в Европе

ОАО Azerkosmos подписало соглашение о сотрудничестве с компанией TheAngle из ОАЭ, оказывающей услуги спутниковой связи.

Об этом Report сообщили в Azerkosmos.

Согласно договору, Azercosmos и TheAngle будут предоставлять в регионах Ближнего Востока и Европы различные услуги связи, включая интернет, мобильную связь и пр.

"Наше сотрудничество с TheAngle укрепит наше присутствие на спутниковом рынке и позволит нам обслуживать больше клиентов", – сказал генеральный коммерческий директор Azerkosmos Марк Гасри.