Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией

ОАО Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией Prime African Media Systems.

ОАО Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией Prime African Media Systems.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно договору о сотрудничестве, компания Prime African Media Systems будет осуществлять вещание телевизионного канала ATN TV в западноафриканском регионе посредством спутника Azerspace-2, в частности, в населенных пунктах, где отсутствует кабельная сеть.

"Благодаря инфраструктурным возможностям Prime African Media Systems мы предоставим инновационные спутниковые решения в недоступные географические точки Африканского региона", - сказал Марк Гасри, генеральный коммерческий директор Azerkosmos.