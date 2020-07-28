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Report Georgia

Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией

Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией ОАО Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией Prime African Media Systems.
ИКТ
28 июля 2020 г. 18:05
Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией

ОАО Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией Prime African Media Systems.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно договору о сотрудничестве, компания Prime African Media Systems будет осуществлять вещание телевизионного канала ATN TV в западноафриканском регионе посредством спутника Azerspace-2, в частности, в населенных пунктах, где отсутствует кабельная сеть.

"Благодаря инфраструктурным возможностям Prime African Media Systems мы предоставим инновационные спутниковые решения в недоступные географические точки Африканского региона", - сказал Марк Гасри, генеральный коммерческий директор Azerkosmos.

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