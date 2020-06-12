​Azercosmos будет сотрудничать c эмиратской компанией

ОАО Azercosmos подписал соглашение о сотрудничестве с еще одним ведущим провайдером телекоммуникационных, интернет и спутниковых услуг Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - компанией HorizonSat.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Azercosmos.

В рамках соглашения компания HorizonSat предоставит своим клиентам в регионе Ближнего Востока и Северной Африки дата-услуги через спутник Azerspace-1.

"Мы уверены, что партнерство с HorizonSat будет взаимовыгодным. Сотрудничество позволит нам реализовать важные проекты в ближневосточном регионе в сфере спутниковых услуг", - сказал Марк Гасри, коммерческий директор Azercosmos.