    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Azerconnect Group и NVIDIA подписали соглашение о партнерстве

    Azerconnect Group и NVIDIA подписали соглашение о партнерстве

    Соглашение о партнерстве было подписано между Azerconnect Group и американским технологическим гигантом NVIDIA. Соглашение подписали в США генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов и старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер. На начальном этапе сотрудничества Azerconnect Group представит в Азербайджане сервис GeForce NOW.

    В ходе визита в США состоялись встречи руководства Azerconnect Group с командой во главе с вице-президентом глобального подразделения NVIDIA по развитию бизнеса в сфере телекоммуникаций Крисом Пенроузом. В рамках состоявшихся встреч определены приоритетные направления следующего этапа сотрудничества: развитие сетей на основе искусственного интеллекта (ИИ), инфраструктуры 6G и создание дата-центра для искусственного интеллекта (ИИ).

    "Официальное партнерство с компанией NVIDIA является началом нового стратегического этапа нашего сотрудничества с глобальными технологическими лидерами. Azerconnect Group продолжит расширять портфель интеллектуальных цифровых услуг", - отметил Эмиль Масимов.

    Партнерство с NVIDIA позволит еще больше расширить технологические возможности Azerconnect Group и ускорить внедрение инновационных решений на основе ИИ.

    О компании Azerconnect Group

    Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

    Azerconnect Group və NVIDIA arasında tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей