Azercell запустила первый в стране звонок по технологии VoLTE

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Azercell Telecom внедрила очередное новшество в телекоммуникационном секторе, сообщает Report со ссылкой на компанию.

Azercell, привнесшая на рынок сотовой связи страны такие инновации, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, покрытие сети в метро, телефонный центр в режиме 24/7, услуги фронт-офиса в режиме 7 дней в неделю, услуги M2M, офисы Azercell Express, предоставляющие 3 услуги в одном пункте, онлайн-услуги по обслуживанию абонентов и обслуживание абонентов посредством социальных сетей, услуга мобильной электронной подписи ASAN İmza и услуга 4G, на этот раз запустила первый звонок по технологии VoLTE (голосовой звонок в сети LTE).

На выставке Bakutel 2017 компания Azercell совместно с компанией Ericsson, являющейся мировым лидером в области коммуникационных технологий и услуг связи, наглядно продемонстрировала технологии VoLTE, и это стал первый в Азербайджане звонок в коммерческой сети по технологии VoLTE. Компания Ericsson предоставила все технические решения, необходимые для тестирования VoLTE, включая платформу IMS, модернизированную сеть передачи данных и оборудование радиосвязи.

Технология VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы по сети 4G (LTE) и предоставляет абонентам возможность пользоваться высококачественными услугами голосовых и видеозвонков (HD). Поскольку по сети LTE осуществляется высококачественная передача данных, звонки по технологии VoLTE обладают HD качеством и не создают никакого эффекта фонового шума. Кроме того, мобильные устройства, поддерживающие VoLTE, также поддерживают данную технологию и не требуют сторонних приложений (OTT). Время, необходимое для подключения с одного мобильного телефона на другой, также значительно сокращается при совершении звонка посредством технологии VoLTE. Технология VoLTE также позволяет оставаться в сети 4G при выполнении или получении вызовов. Это означает, что абонент может воспользоваться как голосовыми звонками, так и высокоскоростным интернетом для других приложений.

По словам главы офиса компании Ericsson в Азербайджане Арды Четинера, тестовый звонок по технологии VoLTE является важным событием в развитии инновационных мобильных технологий в Азербайджане: "Мы уверены, что возможности, предлагаемые технологией VoLTE, в ближайшее время будут применены в области коммерции. Мы испытываем чувство гордости за оказанную нами поддержку Azercell. Эта технология позволит абонентам страны пользоваться услугами самого высокого качества. Так, VoLTE улучшит качество звука и создаст еще более широкие возможности для общения".

Стоит отметить, что компания Azercell выступила на выставке Bakutel 2017 с самыми инновационными проектами в области сотовой связи и телекоммуникаций, которые полезны как для бизнеса, так и для досуга.