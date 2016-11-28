Azercell запустил мобильную версию горячей линии

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сдано в эксплуатацию мобильное приложение услуги “детская горячая линия”, которая создана компанией Azercell Telecom в 2010 году.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, сегодня в Международном центре мугама состоялась презентация мобильного приложения "детской горячей линии". На мероприятии приняли участие омбудсмен по правам человека Эльмира Сулейманова, представители НПО, государственного, частного сектора и СМИ.

На церемонии презентации было отмечено, что основной целью “детской горячей линии” является оказание экстренней психологической помощи и эмоциональной поддержки каждому ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, предоставление ему правильного совета, и при необходимости его направление в соответствующие реабилитационные центры, а также оказание ему безотлагательной помощи. В течение минувших лет на телефоны "детской горячей линии" по различным проблемам поступило порядка 15 тысяч звонков от детей, молодых людей и взрослых из многих городов и регионов нашей страны. Большинство обращений связаны с психологическими и эмоциональными проблемами, внутрисемейными конфликтами, напряжённостью в отношениях, а также домашним насилием, вопросами, связанными с инвалидностью, образовательными и юридическими нуждами и т.д.

На мероприятии были также оглашены имена очередной Национальной общественной премии "Не оставим без внимания ни одного ребенка", учрежденной Молодежной организацией "Надежное будущее" совместно с Альянсом НПО "Права детей". Данная премия ежегодно определяет имена личностей и компаний, которые проделали существенную работу в области защиты прав детей.

Отметим, что с 2010 года “детская горячая линия” является полноправным членом Международной глобальной сети Организации детских горячих линий. В данную сеть входят 178 детских горячих линий из 143 стран. Согласно отчету Организации детских горячих линий, количество обращений на горячие линии ежегодно растет на 5%.