Azercell запускает кампанию iPhone X

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Azercell Telecom, официальный представитель iPhone X в Азербайджане, представляет своим абонентам новый смартфон iPhone X в рамках новой привлекательной кампании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Абоненты, желающие приобрести самый современный смартфон, должны будут заплатить всего 129 манатов в месяц и получить неограниченный пакет с интернет-данными в объеме 30GB. Абоненты, подключившиеся к кампании в период с 1 по 8 декабря, смогут воспользоваться бесплатным тарифом Hedsiz в первый месяц покупки.

Для того, чтобы присоединиться к кампании предварительного заказа, абонентам необходимо посетить Центры обслуживания абонентов компании. Количество смартфонов ограничено.

iPhone X является одной из самых последних моделей iPhone и отличается новой камерной системой и оригинальным дизайном.

Компания Azercell и впредь будет продолжать восхищать своих абонентов новыми привлекательными кампаниями и услугами.