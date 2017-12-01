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    Azercell запускает кампанию iPhone X

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Azercell Telecom, официальный представитель iPhone X в Азербайджане, представляет своим абонентам новый смартфон iPhone X в рамках новой привлекательной кампании. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

    Абоненты, желающие приобрести самый современный смартфон, должны будут заплатить всего 129 манатов в месяц и получить неограниченный пакет с интернет-данными в объеме 30GB. Абоненты, подключившиеся к кампании в период с 1 по 8 декабря, смогут воспользоваться бесплатным тарифом Hedsiz в первый месяц покупки.

    Для того, чтобы присоединиться к кампании предварительного заказа, абонентам необходимо посетить Центры обслуживания абонентов компании. Количество смартфонов ограничено.

    iPhone X является одной из самых последних моделей iPhone и отличается новой камерной системой и оригинальным дизайном.

    Компания Azercell и впредь будет продолжать восхищать своих абонентов новыми привлекательными кампаниями и услугами.

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