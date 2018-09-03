Azercell заботится об абонентах с ограниченными физическими возможностями

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom, реализовавшая множество социальных проектов по поддержке интеграции и социальной реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями, выступила с очередной благотворительной и инновационной инициативой в этом направлении.

Таким образом, в центрах Абонентского Обслуживания Azercell на аппарате Q-matic внедрена специальная кнопка для людей с ограниченными возможностями. Все нуждающиеся в особой заботе абоненты, которые обращаются в офисы Обслуживания, расположенные по адресу ул. Б.Багирова, 2 и ул.Тагиева, 26А, теперь могут воспользоваться этой возможностью. Для сведения отметим, что еще с апреля это нововведение доступно в офисе, расположенном по адресу ул. Б.Багирова, 2, с июня - в офисе, расположенном по адресу ул. Тагиева, 26А, и к настоящему времени были обслужены более 100 абонентов с физическими ограничениями. Компания до конца года планирует внедрить эту услугу и в других офисах Абонентского Обслуживания.

Отметим, что в настоящее время около 15 процентов мирового населения составляют люди с физическими ограничениями. В Азербайджане зарегистрировано около 6000 детей-инвалидов, а также 72 000 детей с ограниченными возможностями. Начиная с 2014 года, Azercell оказывает поддержку Азербайджанскому Детскому Паралимпийскому Комитету с целью содействия интеграции детей-инвалидов в общество посредством реабилитации. Также каждый месяц десятки граждан с ограниченными возможностями бесплатно проходят обследование и получают лечение в "Мобильной Глазной" и "Мобильной Стоматологической" Клиниках. Тариф "Ветеран" для участников Великой Отечественной, Афганской и Карабахской войн, разработанный компанией Azercell в 2013 году, дает около 40 000 абонентам возможность воспользоваться льготными услугами связи.

Azercell Telekom как ведущий оператор сотовой связи страны намерен продолжить свои инициативы и проекты в этой области, руководствуясь принципами повышения качества и облегчения жизни людей с помощью технологий в своей стратегии социальной ответственности.