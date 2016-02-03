Azercell ввел 40%-ные скидки для абонентов SimSim

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom представила новый тарифный пакет для абонентов нефактурной линии (SimSim).

Как сообщает Report, начиная со 2 февраля, Azercell запустил новый тарифный пакет Kombo для абонентов нефактурной линии.

Состоящий из двух выборочных пакетов (Kombo 8 и Kombo 16) тариф Kombo, создает для абонентов удобство и возможность сократить расходы на мобильную связь.

Удобство – так как Kombo пакет состоит из разговорных минут, Интернет трафика и SMS! Подключившись к данному пакету всего один раз в месяц, абонент получает минуты для разговоров, а также SMS и пакет мобильного Интернет.

Экономия – так как подключившись к пакету Kombo, абонент может сэкономить как минимум 40% своих расходов на мобильную связь. Kombo пакет предоставляет цену на весь пакет, состоящий из разговорных минут, Интернет трафик и SMS, и предлагает до 40% скидок на общую стоимость аналогичных услуг, рассчитанных по отдельности.

Еще одним преимуществом данного пакета является неограниченное количество внутрисетевых SMS. Таким образом, каждый абонент, использующий данный пакет, получит возможность отправить неограниченное количество SMS внутри сети всем друзьям и близким.

Kombo 8 Kombo 16 Стоимость 1 мин/1 мб после использования предоставленного объема, АЗН Ежемесячная стоимость пакета 8 АЗН 16 АЗН - Внутрисетевые звонки 200 минут 400 минут 0.05 Интернет 500 MБ 1500 MБ 0.10 Внутрисетевые SMS НЕОГРАНИЧЕННО НЕОГРАНИЧЕННО - Внутрисетевые звонки - - 0.05

Отметим, что пакеты ежемесячно автоматически обновляются. Это создает абоненту удобство в получении разом желанного объема мобильных услуг на месяц, а также предоставляет возможность управлять своими телефонными расходами в течении месяца. Другим преимуществом данного пакета является то, что если предоставленный на месяц объем данных заканчивается раньше чем через 30 дней, то у абонента появляется возможность заказать со скидкой дополнительные пакеты для Интернет и голосового общения. Желающим присоединиться к тарифному пакету Kombo необходимо отправить ключевое слово Kombo 8 или Kombo 16 на короткий номер 7575.