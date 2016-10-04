Azercell внес изменения в тарифный пакет Hədsiz

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Лидирующий мобильный оператор страны Azercell Telekom в рамках тарифного пакета Hədsiz предлагает абонентам выгодные скидки. Так, с 4 октября абоненты тарифного плана Hədsiz смогут воспользоваться скидкой до 15% в роуминге во Франции, Германии, Чехии, Австрии и Испании.

Как сообщили Report в компании, абоненты за звонок, продолжительностью в 1 минуту, будут платить 1.30 AZN, а за 1 МВ мобильного интернета - всего 3 AZN.

Эта выгодная скидка Azercell будет применена на все исходящие звонки и использование мобильного интернета в роуминге.

Напомним, что компания Azercell предоставила абонентам фактурной линии тарифный пакет Hədsiz с 2014 года. Подключаясь к данному тарифному пакету Hədsiz абоненты, заплатив за месяц абонентскую плату в 49.90 AZN, могут пользоваться различными услугами с невероятной скидкой.