Azercell увеличивает число базовых станций

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Ведущий мобильный оператор Азербайджана – ООО Azercell Telecom продолжает увеличивать число базовых станций для удобства абонентов, а также постоянного обеспечения качественной связи между ними и их близкими.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на данный момент Azercell располагает 2796 станциями сети 2G, 2141 станцией сети 3G и 274 станциями сети 4G на территории страны.

Кроме того, компания усилила работу 1894 станций. Azercell, постоянно совершенствует свою сеть для обеспечения высококачественных услуг своим абонентам и располагает в целом 5211 станциями. Увеличение числа базовых станций означает, что Azercell имеет более надежную и обширную сеть как для голосовых услуг, так и стремительно растущих мобильных данных. В течение последних лет, только в Баку, Azercell усилила объем своей сети 3G на 77%, а в целом, по стране - на 25%.

Отметим, что Azercell располагает первой и самой обширной сетью LTE (4G) как в регионе, так и в стране. Исследования, проведенные министерством связи и высоких технологий, также показали, что сегодня Azercell предлагает самые высокоскоростные мобильные интернет услуги в стране. На данный момент Azercell усилила на 84,1% свою сеть мобильного интернета 4G и, в результате, объем использования мобильного интернета среди абонентов Azercell за прошлый год увеличился в 14 раз.