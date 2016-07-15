​Azercell упростил процедуру замены сертификата Asan İmza

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане возникла необходимость обновления сертификатов и номеров Asan İmza.

Как сообщили Report в Azercell, для того чтобы продолжать пользоваться услугой Asan İmza, требуется продление срока ее действия на следующие 3 года и замена сертификата на новый.

Для продления срока действия услуги Asan İmza граждане могут обращаться как в центры абонентского обслуживания Azercell, так и в экспресс-офисы компании. Как всегда, Azercell предлагает простую процедуру и по данной услуге. Владелец Asan İmza должен предъявить в клиентскую службу Azercell только свое удостоверение личности, получить новую Sim карту и активировать данную услугу, осуществив определенную оплату. Затем нужно обратиться в Центры "АСАН Хидмят" или Центр сертификационных услуг АСАН при министерстве налогов для получения нового сертификата.

Отметим, что стоимость трехгодичной услуги для населения, государственных служащих, а также юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, равняется 18 манатам, а получение новой Sim-карты составляет 3,54 маната. Sim-карта с Asan İmza может применяться как к существующим, так и новым номерам Azercell. Помимо этого, наряду с абонентами фактурной линии Azercell, также абоненты нефактурной линии (SimSim) могут присоединиться к услуге Asan İmza.