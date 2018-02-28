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    Azercell Telecom выплатил более 1,6 млрд манатов налогов за 21 год

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Azercell Telecom выплатил в государственный бюджет налоги на сумму 179,7 млн манатов в 2017 году, 1 637,5 млн манатов - за 21 год деятельности.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент компании Вахид Мурсалиев на проводимой пресс-конференции.

    На мероприятии также выступила "искусственный интеллект" Айсель. По словам докладчиков, Azercell Telecom вложил в развитие телекоммуникаций в Азербайджане 41,837 млн манатов в прошлом году и 1 467,779 млн манатов в период с 1996 по 2017 год.

    В.Мурсалиев также сообщил, что использование смартфонов в Азербайджане увеличилось на 20% в рамках проводимой Azercellвыгодной кампании.

    "В 2017 году количество базовых станций составило 5 506, из них 4 957 - 2G/3G, 549 - 4G. Количество пользователей сети 4G в прошлом году увеличилось втрое, мобильного интернета - на 50%", - добавил он.

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