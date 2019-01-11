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    Azercell Telecom повышает тарифы на SMS-сообщения

    © Report

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom с завтрашнего дня в среднем в 2 раза повышает тарифы на SMS-сообщения для абонентов фактурной и нефактурной линии (Sim Sim).

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении компании к абонентам.

    Стоимость SMS-сообщения для абонентов нефактурной линии в рамках тарифов Azercellim, Bizimkiler, Hər yerə, Gənc Sim, Bölgə и Tələbə Birliyi повышается на 2 гяпика или 67% - до 5 гяпиков, а стоимость SMS-сообщения для абонентов фактурной линии в рамках тарифов Hər yerə, Ailə tarif, Dövlətcell, SOCAR и Mediacell повышается в 2,5 раза – до 5 гяпиков.

    Ранее в этом году Azercell Telecom повысил тарифы на интернет в роуминге на 80%.

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