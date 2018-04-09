Azercell содействует проведению III Фестиваля буктрейлеров

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom, реализовавшая до сегодняшнего дня ряд успешных проектов в целях развития культуры чтения и повышения интереса к книгам в нашей стране, на этот раз оказала содействие проведению III Фестиваля буктрейлеров.

Как сообщает Report, компания принимает участие в качестве партнера Фестиваля буктрейлеров, который проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" ("Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!") при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики. В фестивале, главная цель которого заключается в пропаганде книг и чтения в нашем обществе, поддержке и развитии креативных форм просвещения, а также в выявлении талантливых и творческих представителей молодежи в сфере кино, могут участвовать буктрейлеры, повествующие об изданных в печатном виде книгах или серии книг азербайджанских авторов (в независимости от года издания).

В данное время прием работ завершился. Церемония награждения победителей состоится в начале мая, накануне "Всемирного дня книги". Победителей конкурса, занявших первое, второе (2 участника-победителя) и третьи места (3 участника-победителя), ждут денежные призы в размере 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) AZN соответственно. Оценивать представленные на конкурс буктрейлеры будет жюри в составе известных писателей, киноведов и общественных деятелей страны.

Для сведения отметим, что в целях пропаганды чтения компания Azercell еще в 2015 году представила проект Bookmate, не имеющий альтернативу в стране. Bookmate - это мобильная программа, предназначенная для чтения тысячи книг на электронном устройстве. Программа Bookmate предлагает абонентам Azercell книги на азербайджанском, а также русском, английском и турецком языках. В библиотеке, насчитывающей восемьсот пятьдесят тысяч книг, можно получить наиболее продаваемые, наиболее читаемые, самые популярные классические и современные произведения и другие образцы. Пользователи Bookmate могут прочитать или загрузить на мобильное устройство любую книгу всего за 3,5 AZN абонентской платы в месяц. Другое важное преимущество состоит в том, что здесь читатели могут ознакомиться не только с иностранной литературой, но и с произведениями азербайджанских авторов. Кроме этого, с этой услугой нет необходимости наличия доступа в интернет для посещения библиотеки Bookmate.

Azercell Telekom и впредь будет содействовать реализации социальных проектов, нацеленных на повышение культуры чтения среди молодежи.