Azercell снижает стоимость звонков

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана - компания Azercell Telecom планирует внести изменения в тариф GəncSim нефактурной линии.

Как передает Report со ссылкой на официальные СМИ, с 10 мая в рамках пакета GəncSim стоимость 1 минуты звонка внутри страны (исключая роуминг и звонки на короткие номера) составит 0,09 маната (включая НДС), интервал расчета - 60 секунд.

Как сообщили Report в Azercell, сейчас этот тариф для звонков внутри сети равен 0,10 маната: "Звонки на номера других операторов стоят 0,14 маната, интервал расчета - 30 секунд. Соглсно новому решению, тарифы снижены как на внутрисетевые, так и внесетевые звонки".