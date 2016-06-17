​Azercell расширяет охват сети четвертого поколения

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telecom, принимая во внимание спрос на высокоскоростной мобильный интернет, интенсивно развивает сеть 4G.

Как сообщает Report, только за первые 5 месяцев текущего года компания установила 177 новых LTE станции в Баку и на Абшеронском полуострове.

До конца июня планируется увеличить количество станций до 220. В настоящее время количество станций 4G в указанном ареале достигает 480. Таким образом, охват сети 4G в Баку и на Абшеронском полуострове, где на сегодня самый высокий спрос на высокоскоростной мобильный Интернет, достиг 79%. Теперь абоненты получили возможность пользоваться интернетом со скоростью до 100 Мбит/с .

Отметим, что Azercell владеет первой и самой крупной сетью LTE (4G) в стране. Согласно исследованиям по оценке качества мобильных сетей, проведенного компанией Global Wireless Solutions по приглашению министерства связи и высоких технологий Азербайджана, на сегодня сеть Azercell, по многим параметрам, демонстрирует самые высокие показатели среди всех мобильных операторов в нашей стране.