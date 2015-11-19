Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Компания Azercell расширяет количество партнеров проекта Genc OL. Как сообщили Report в компании, сегодня тариф предоставляет возможность пользоваться очень выгодными скидками 18 различных компаний и центров:

Название Тип скидок Baku Mall 50% в развлекательной части, 20% в ресторанах Sabina Perfumery & Cosmetics Скидка 15% Ресторан Sultanahmet Köftecisi Скидка 20% LTB Jeans Скидка 20% Cinnabon & Schlotzsky Скидка 20% Альтернативная такси служба UBER Скидка 20% Adidas (ул. Низами 66) Скидка 10% Ресторан Pit-Stop Скидка 20% Ресторан LaVita Скидка 20% Лабиринт страха Астрал Скидка 40% Dost Taxi При первой поездке 33%, очередные поездки 11% Baku Karting Скидка 20% Ресторан KunefeEvi Скидка 40% (1 дополнительный кюнефе для каждого, кто купит 1 кюнефе и чайный набор) Ресторан Casual Brasserie Десерт и чай в подарок Кинотеатр Park Cinema Купившему 1 билет 2-ой билет бесплатно Кинотеатр 28 Cinema Купившему 1 билет 2-ой билет бесплатно Образовательный Центр "Каспий" Скидка 20% (Каспий Магистр и Каспий Глобал) Образовательный Центр "Истиглал" Скидка 50%

Для того чтобы воспользоваться этими скидками, абоненту необходимо отправить СМС на короткий номер 7070 или же зарегистрироваться на портале www.gencol.az. Также отметим, что все абоненты Azercell могут бесплатно заходить на портал Genc OL посредством своих мобильных телефонов.

Чтобы присоединиться к вышеуказанному тарифу от Azercell, SimSim абонентам необходимо отправить слово G5 и G8 на короткий номер 7575. Пользователи Genc ОL, помимо выгодного тарифа, также смогут воспользоваться различными скидками и кампаниями. Так, за 5 АЗН в месяц вы станете членом тарифного пакета Genc OL5 и получите 200 минут для общения с другими пользователями Genс OL, 2 ГБ интернет и 200 СМС. Еще одним преимуществом данного пакета является то, что после использования бонусных минут, абоненты будут говорить с другими пользователями тарифа Genc OL всего лишь за 2 гяпика в минуту, а с другими абонентами внутри страны за 5 гяпиков. Пакет Genc OL 8 также предлагает вам возможность выгодного общения: 4 ГБ интернет и 400 минут для общения между абонентами Genc OL и 400 СМС.