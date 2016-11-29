Azercell расширил сеть 4G на 85% в Баку и на Абшероне

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telecom демонстрирует мощь высокоскоростного мобильного Интернета всем посетителям своего стенда в ходе Международной выставки Bakutel-2016.

Как сообщает Report, сюда входит демонстрация Интернета вещей с помощью различных смарт устройств, в том числе интеллектуальных транспортных решений со встроенной электроникой или программным обеспечением, которые помогают собирать и обмениваться данными дистанционно управляемых объектов через существующую сетевую инфраструктуру, приводя к повышению эффективности и точности.

Обширный стенд компании состоит из трех различных разделов.

В части стенда "Интернет для жизни и образования" Azercell приглашает посетителей протестировать рекордную скорость 4G+. Здесь также размещены самые последние технологические инновации и различные услуги Azercell, работающие через доступ в высокоскоростной Интернет: это и популярное приложение Bookmate для чтения книг, видео стриминг, а также новейшие гаджеты и ноу-хау из области Интернета Вещей, такие как Microsoft HoloLens, Leap Motion, Kodak Smart Lens, Coursera’s Massive Open Online Courses и т.д.. Интеллектуальное устройства для родительского контроля Mother, "умные", дорожная сумка и дверной звонок представлены на стенде как компоненты интеллектуального дома Smart Home.

В день открытия Bakutel-2016 Azercell осуществил коммерческий запуск популярного в мире приложения по музыкальному стримингу Zvooq, который был в прошлом году в первый раз представлен посетителям выставки в режиме тестирования. Всего за 3,5 манат в месяц абоненты Azercell получают эксклюзивное предложение для Zvooq: удобный способ оплаты с мобильного счета, скачивание музыки (а не только стриминг), использование в автономном режиме без доступа в сеть, высококачественный стриминг и скачивание без рекламы и ограничений в текущем режиме.

В части стенда "Интернет для бизнеса" Azercell корпоративные клиенты могут ознакомиться с новыми решениями для бизнеса, а также проконсультироваться с профессиональной командой Azercell. На Bakutel-2016 Azercell представляет эксклюзивное и новое решение для компаний, заинтересованных в повышении производительности труда сотрудников за счет эффективного общения и совместной работы в организации. Виртуальный АТС предлагает корпорациям все преимущества полноценных унифицированных коммуникаций. Услуга, предлагаемая Azercell через инновационное решение Виртуального АТС технологического партнера Defne, открывает корпоративным абонентам доступ ко всем функциям стандартного, пользуясь преимуществом новейшего уровня мобильной связи.

В части стенда "Интернет для развлечения" Azercell представляет богатую технологическими новшествами развлекательную программу с 4G гоночными автомобилями, Xbox One и играми на основе виртуальной реальности, Selfie Tennis, Asphalt 8.

Отметим, что в 2016 году расширив свою сеть 4G на 85% на территории города Баку и Абшеронского полуострова, Azercell Telecom нацелен на дальнейшее расширения зоны охвата 4G во всех регионах Азербайджана, начиная с 2017 года. Только за прошедший год Azercell снизил цены на мобильный интернет до 55% и запустил ряд выгодных кампаний и эксклюзивных пакетов по смартфонам, таких как iPhone 7 и iPhone 7+, General Mobile и т.д. Кроме того, начиная с мая 2016 года, все абоненты Azercell получили возможность приобрести бесплатные SIM-карты, поддерживающие услугу 4G. В результате этого в 2016 году объем потребляемого Мобильного Интернет среди абонентов Azercell вырос более чем на 60%. В настоящее время Azercell предоставлет услуги скоростного интернета на основе первой и самой крупной сети LTE (4G) в стране.