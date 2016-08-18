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    Azercell проводит новую кампанию

    Абоненты могут бесплатно стать владельцами смартфона

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Ведущий мобильный оператор Азербайджана - компания Azercell Telecom проводит новую кампанию.

    Как сообщили Report в компании, любой желающий заполучить смартфон 4G, начиная с 18 августа 2016 года, сможет воспользоваться льготными условиями новой телефонной кампании.

    Согласно условиям кампании, абоненты, подключаясь к безлимитному интернету сроком на 12 месяцев, оплачивая в месяц всего 29.90 AZN, могут бесплатно стать владельцами смартфона Huawei Y560.

    Для этого достаточно подключиться к тарифному пакету Hedsiz Internet, обратившись в один из офисов Azercell Express или Центры абонентской службы.

    Количество телефонов в рамках кампании ограничено.

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