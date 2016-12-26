Azercell проводит новогоднюю кампанию

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Azercell Teleсom представляет абонентам кампанию под названием “Новый год 2017”. Как сообщили Report в компании, она позволяет абонентам выбрать между двумя 4G смартфонами, а также возможность выгодно общаться. Так, начиная с сегодняшнего дня абоненты Azercell смогут присоединиться к кампании “Новый год 2017” и приобрести смартфон Lenovo 2016 + 5ГБ интернета за 25 азн в месяц или смартфон General Mobile 5Plus + 5ГБ интернетa за 45 азн в месяц.

Помимо этого, кампания позволяет пользователям получить выгодные условия для общения внутри страны. Для того, чтобы присоединиться к новой кампании, абонентам необходимо обратиться в Центр абонентских услуг, экспресс-офисы или в один из магазинов дилерской сети Azercell.