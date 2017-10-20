Azercell проводит кампанию iPhone 8 для абонентов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Официально представляющий в Азербайджане устройства iPhone 8 и iPhone 8 Plus мобильный оператор Azercell Telekom объявляет о запуске новой кампании для своих абонентов.

Как сообщает Report, заплатив всего 109 манатов в месяц, абоненты получают возможность стать обладателями iPhone 8 с интернет-пакетом "Hədsiz" объемом в 30 ГБ.

Абоненты, предварительно сделавшие заказ в период с 20 по 26 октября, получат возможность бесплатного использования тарифа "Hədsiz" в течение первого месяца.

Абоненты, желающие присоединиться к кампании раннего бронирования, 20-26 октября должны зарегистрировать свой заказ на официальной странице Azercell (www.azercell.com), а с 27 октября по 3 ноября обратиться в Центры обслуживания клиентов Azercell. Отмечается, что количество телефонов ограничено.

Следует отметить, что мобильные телефоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus являются новейшими моделями iPhone и отличаются новой системой камер и оригинальным дизайном.