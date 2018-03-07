Azercell приняла участие на очередной карьерной выставке

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom приняла участие в 1-ой Карьерной выставке, организованной Карьерным центром ASAN kadr школы волонтерства ASAN и Бакинской высшей школой нефти.

Как сообщили Report в компании, стенд Azercell, подготовленный сотрудниками департамента человеческих ресурсов, был принят с большим интересом на выставке в Бакинской высшей школы нефти. Стенд содержал информацию о принципах работы компании и приоритетные критерии отбора персонала. Здесь также можно было получить информацию о возможностях, созданных в Azercell для студентов и выпускников, программах и проектах, направленных на развитие молодежи. Представители компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих работать в Azercell, ответили на их вопросы и делились советами.

Следует отметить, что цель проведения мероприятия - дать рекомендации молодым людям, находящимся в поиске работы, соответствующей их знаниям и возможностям, а также помочь им построить свою будущую карьеру. Отметим, что Azercell Telecom всегда поддерживает талантливую молодежь в этом направлении. За последние несколько лет, по инициативе Azercell компания постоянно организовывает Карьерные дни. В прошлом году Azercell поддержал студентов на 12-ой Международной карьерной выставке, организованной ITECA и министерством образования.