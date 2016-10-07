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    Azercell предупреждает абонентов

    С 8 ноября абоненты фактурной и нефактурной линий будут платить 5 гяпиков за каждое отправленное сообщение

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ С 8 ноября для абонентов нефактурной линии (SimSim) ведущего мобильного оператора связи Азербайджана – компании Azercell Telecom стоимость каждого SMS в рамках тарифов Azercellim, Bizimkilər, Hər yerə, Gəncsim и Tələbə birliyi составит 5 гяпиков, Bölgə - 4 гяпика.

    Как сообщает Report, абоненты, подключенные к тарифам Gəncol и Kombo, при отправке сообщений вне предложенных в рамках этих тарифов пакетов будут платить за каждый SMS 5 гяпиков.

    В то же время с указанной даты стоимость SMS для абонентов фактурной линии, использующих тарифы Bizimkilər, Hər yerə, Biznes200, Dövlətcell и Mediacell, также составит 5 гяпиков.

    В рамках тарифов Hədsiz и Hədsiz zəng за каждое дополнительное сообщение вне предложенных пакетов также будет сниматься 5 гяпиков. 

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