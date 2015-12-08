​Azercell представляет очередной раунд Студенческой программы в регионах

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Azercell Telecom – лидер рынка мобильных технологий Азербайджана запустил очередной раунд Студенческой программы в регионах.

Как сообщили Report в компании, цель программы заключается в демонстрации особой заботы о студентах, которые успешно учатся и отличаются академическими показателями в региональных вузах страны, а также в поддержке молодежи, обладающей высоким потенциалом для ее профессионального формирования.

В рамках программы компания провела презентации в Гянджинском государственном университете, Азербайджанском государственном аграрном университете, Азербайджанском технологическом университете и Мингячевирском государственном университете. Также студентам Нахичеванского и Лянкяранского государственных университетов была предоставлена подробная информация о данной программе. Информационные сессии, которые охватили более 400 студентов, позволили внести ясность в основные вопросы по программе.

Кроме того, студентам представится возможность углубить знания в сфере телекоммуникации, принять участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности компании, стать участниками различных образовательных программ и пройти практику в компании.

Сотрудники Azercell проведут дополнительные презентации и информационные сессии по программе в других регионах страны течении декабря.

Отметим, что последний срок подачи заявки на участие в программе - 11 декабря 2015 года.