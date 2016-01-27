​Azercell представил устройство, обеспечивающее безопасность автомобилей

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась презентация аппарата Аvtomaks, созданного компанией Sumaks, функционирующей в Центре инноваций и предпринимательства Barama при Azercell Telekom.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, выступая на презентации, директор департамента Стратегического планирования и управления клиентскими каналами Azercell Telekom Имран Багиров отметил, что появление смартфонов, технологий интеллектуального обмена М2М и скоростного Интернет поменяли стандарты нашей повседневной жизни и сделали процессы более быстрыми и эффективными. Эти аппараты служат ежедневными помощниками человека, нежели просто телефоны, обеспечивающие связь между двумя абонентами. Используемые во многих сферах смартфоны также являются одним из основных средств, применяемых в концепции “Интернет вещей” (IoT) - “Умный дом”. Имран Багиров напомнил, что еще в 2013 году компания Sumaks - резидент Центра инноваций и предпринимательства Barama представила проект “Умный дом”. Продолжая данную концепцию, компания с большой гордостью презентует устройство Аvtomaks.

На мероприятии была представлена обстоятельная информация об аппарате Аvtomaks. Было отмечено, что основная цель первой в своем роде разработки заключается в обеспечении безопасности автомобилей и осуществлении контроля над ними. Аvtomaks сохраняет в памяти основные данные об автомобиле и водителе: марку, дату выпуска, техническое состояние и необходимые личные данные водителя.

В то же время устройство периодически отправляет некоторые данные владельцу автомобиля. Информация включает длительность парковок, пройденный путь, а также точки пребывания в течении суток. Программа сообщает о времени окончания срока страхования и дату замены масла.

Директор компании Sumaks Джавид Мамедов, выступая на мероприятии, отметил, что новый проект имеет огромный потенциал на рынке Азербайджана, потому что Аvtomaks – это местный продукт и его цена существенно отличается от зарубежных аналогов: "Помимо этого, данный аппарат имеет более широкий набор функций".