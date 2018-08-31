Azercell предоставляет клиентам Onbranch еще одну возможность

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский стартап Onbranch, победитель конкурса Seedstars Azerbaijan, запустил новый партнерский проект.

Как сообщает Report, согласно проекту, программа лояльности "Gənc Ol!" мобильного оператора Azercell будет интегрирована в мобильное приложение Onbranch.

С целью реализации совместного проекта уже подписан договор между ООО Onbranch и ООО Istech, оператором программы "Gənc Ol!".

По соглашению, в объединяющем сотни мест Onbranch в формате специальной единой группы будут действовать места, подключенные к программе лояльности "GəncOl!". Более 200 тыс. абонентов "Gənc Ol!", загрузив приложение Onbranch, смогут получать немедленную информацию о скидках и акциях. Наряду с этим, абоненты смогут наладить более тесные и полезные связи с платформой "Gənc Ol!" через Onbranch.

Благодаря техническим возможностям стартапа, система лояльности станет более гибкой, эффективной и доступной. В свою очередь, Onbranch стремится расширить свою базу пользователей благодаря новому партнерству.

Глава ООО Onbranch Эльчин Аскеров отметил, что видит большие перспективы в этом сотрудничестве: "Партнеры по соглашению реализуют одинаковые по духу проекты. Основной принцип как "Gənc Ol!", так и Onbranch в том, чтобы помочь людям максимально ценить свое время и пользоваться местами, которые посещают. То есть партнеры взаимодополняют друг друга, что обещает нам интересные результаты. Будучи Onbranch, у нас есть потенциал для привнесения новшеств в сегмент программ лояльности. Мы верим, что абоненты "Gənc Ol!" украсят наш проект, а мы их досуг".

Напомним, что приложение Onbranch является одним из проектов, поддерживаемых Baku Business Factory. Проект избран лучшим стартапом Азербайджана на конкурсе Seedstars World, проводимом при организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama мобильного оператора Azercell Telekom при поддержке PASHA Bank, Центра патентов и товарных знаков, посольства Швейцарии в Азербайджане, а также Университета АДА.

Стать участником можно, перейдя по ссылке.