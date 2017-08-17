Azercell предлагает новый смартфон LG FLEX 2 с поддержкой 4G за полцены

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Azercell Telekom продолжает выгодную смартфон кампанию для 4,5 млн абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, абоненты смогут приобрести смартфон LG FLEX 2 с поддержкой 4G по невероятно выгодной цене.

Так, в рамках кампании абоненты получают возможность приобрести телефон LG FLEX 2 с 50% скидкой от 45 манатов в месяц. Помимо нового телефона абонент получает в подарок наручные часы LG W100 и мобильный (5GB, 10GB) или безлимитный (50GB) интернет, который может использовать в течение 12 месяцев.

Абоненты, желающие подключиться к кампании, могут подойти в один из Центров абонентского обслуживания компании Azercell и выбрать любое предложение.