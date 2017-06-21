Azercell предлагает корпоративным клиентам бесплатный смартфон и выгодный тариф

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Начиная с 20 июня 2017 года ООО Azercell Telekom предоставляет к услугам абонентов еще одну новую кампанию.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, выгодной кампанией под названием "Новая кампания" могут воспользоваться все абоненты B2B, обладающие статусом юридического лица.

Абоненты B2B, подключившиеся к кампании, подписавшись на разговорный пакет "Минималист", могут бесплатно получить Смартфон LENOVO A2016, а подписавшись на разговорный пакет "Оптимист" - Смартфон General Mobile 4G.

Подключившись к тарифным пакетам "Минималист" и "Оптимист", абоненты получают ряд преимуществ. Так, заплатив всего 19 манатов в месяц по тарифному пакету "Минималист", абоненты, наряду с приобретением смартфона LENOVO A2016, бесплатно пользуются корпоративными звонками, получают 1 000 минут для внутрисетевых звонков, 100 разговорных минут для внесетевых звонков и 100 SMS и 1 Гб интернета для пользования мобильным интернетом.

Абоненты, подключившиеся к тарифному пакету "Оптимист", заплатив всего 29 манатов в месяц, наряду со смартфоном General Mobile 4G, 3000 внутрисетевыми минутами и 300 SMS, получают 30 бесплатных разговорных минут для международных звонков. Помимо этих преимуществ абоненты в то же время могут бесплатно воспользоваться корпоративными звонками и 3 Гб интернетом.

Отметим, что кампания предусмотрена только для новых абонентов фактурной линии. Физические лица, подключившиеся к тарифному пакету компании, не могут воспользоваться данной кампанией.