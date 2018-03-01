Azercell предлагает абонентам 100 подарочных минут

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Лидер сотовой связи страны - Azercell Telekom проводит новую кампанию.

Об этом сообщили Report в компании.

По информации, с 1-го марта каждый абонент, желающий подключиться к любому ежемесячному интернет-пакету, тарифному пакету (GencOL, Hədsiz, Hedsiz Zəng, Hədsiz İnternet, Kombo, Biznes 200) или приобрести мобильный телефон любой модели или аксессуар в магазинах Azercell Exclusive, получит 100 внутрисетевых минут в качестве подарка.

Напомним, что магазины Azercell Exclusive расположены в Баку (пр. Бюльбюля, 5, пр. Гара Гараева, дом 30/42, кв. 52), Хырдалане (пр. Гейдара Алиева, ул. Мехти Гусейна, 54), Мардакяне (пос. Мардакян, ул. С.Есенина, 92/2, кв. 30), Хачмазе (Ул. Н.Нариманова, 40) и Губе (пр. Гейдара Алиева, 194).

В магазинах, оснащенных самым современным оборудованием и оформленных в соответствии с новой концепцией Nordiс, абоненты могут изучить и сравнить, протестировать любую продукцию, а также приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, и мобильные телефоны в кредит или за наличную оплату.