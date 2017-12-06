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    Azercell поможет абонентам парковать автомобили

    © Report

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Azercell Telecom, ведущий оператор мобильной связи в Азербайджане, запустил специальную услугу для помощи абонентам в парковке автомобилей.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент компании Вахид Мурсалиев.

    По словам Мурсалиева, данная услуга будет основана на "облачной" технологии: "Услуга позволяет абоненту резервировать свободное место на некоторых парковочных площадках или получать информацию о зарезервированных местах".

    Президент Azercell также обещал рассмотреть вопрос повторной продажи абонентам номеров Asan İmza по истечении трехлетнего срока: "Как вы знаете, это государственный проект, и зависит не только от нас. Однако мы обсудим этот вопрос с соответствующими организациями". 

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