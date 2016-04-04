​Azercell подарил абонентам в прифронтовой зоне бесплатные минуты

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана – компания Azercell предоставляет 60 минут бесплатных звонков внутри сети всем абонентам, находящимся на территориях вдоль линии фронта в Физули, Агдаме и Тертере.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, абоненты могут воспользоваться бесплатными минутами в течение одного месяца.

"Со 2 апреля техническая группа компании работает в усиленном рабочем режиме для обеспечения бесперебойной связи в прифронтовых зонах. Azercell располагает около 70 станциями вблизи линии фронта. Из них 35% оснащены генераторами, работающими в автономном режиме. Рабочая группа Azercell работает над расширением зоны охвата сети 3G вдоль линии фронта и прилегающих территориях", - сообщили в компании.