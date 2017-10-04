Azercell открыл новый офис на проспекте Гара Гараева

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telecom, продолжающая увеличивать количество офисов Azercell Exclusive новой концепции по всей стране для обеспечения оперативного и качественного обслуживания абонентов, предоставила в пользование очередной магазин.

Об этом сообщили Report в компании.

Офис концепции Exclusive площадью 121 кв. м будет обслуживать абонентов по адресу город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 30/42. Офис, оснащенный самым современным оборудованием, сконструирован в соответствии с уникальной концепцией Nordic.

"Отличительная особенность магазина заключается в наличии открытых площадей в офисе, удобстве сервисов и возможностях выбора. Здесь абоненты могут изучить и сравнить желаемую продукцию, протестировать ее. В случае неправильного выбора, невозможности подключения услуг и при других проблемах профессиональные продавцы окажут нужную поддержку клиентам. В данном офисе также осуществляются все операции, предоставляемые в прочих абонентских службах (за исключением операций по получению фактуры и по переводу номера с одного имени на другое). Здесь абоненты могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, и в то же время мобильные телефоны в кредит и за наличные средства", - говорится в сообщении.

Отметим, что наряду с президентом компании Azercell Telecom Вахидом Мурсалиевым, президент Евразийского региона компании Telia Эмиль Нильсон также посетил офис в день открытия и высоко оценил столь важную инициативу, направленную на благо клиентов. Основной целью функционирования новых офисов компании Azercell является предоставление качественного уровня обслуживания 4,5 млн абонентов. Абоненты Azercell, обратившись в данные офисы, могут разрешить возникшие проблемы, подключиться к желаемой услуге и получить ответы на интересующие их вопросы.