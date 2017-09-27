Azercell открыл новый магазин

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telecom представило в пользование очередной магазин, который отличается особым комфортом и инновационным стилем. Как сообщает Report, офис Sahil Franchise новой концепции расположен на проспекте Бюль-бюля (вблизи метро "Сахиль"). Офис площадью 110 кв м оборудован самым современным оборудованием и сконструирован в соответствии с новой концепцией Nordic.

Президент компании Вахид Мурсалиев, выступивший на церемонии открытия, подчеркнул, что данный магазин является примером прозрачного бизнеса, построенного на основании взаимодоверия и профессионализма с компанией NLT, которая является надежным партнером компании Azercell на протяжении многих лет. По его словам, центр составленный на базе концепции, разработанной самой компанией Azercell, будет находиться под успешным руководством компании NLT и будет обслуживать клиентов на высоком уровне в любое время. Также, он отметил, что для обеспечения оперативного и качественного обслуживания абонентов будет продолжено увеличение количества офисов Azercell Exclusive новой концепции по всей стране.

"Отличительная особенность магазина заключается в наличии открытых площадей в офисе, удобстве сервисов и возможностях выбора. Здесь абоненты могут изучить и сравнить желаемую продукцию, протестировать ее. В случае неправильного выбора, невозможности подключения услуг и при других проблемах профессиональные продавцы окажут нужную поддержку клиентам. В данном офисе также осуществляются все операции, предоставляемые в прочих абонентских службах, за исключением операций по получению фактур и по переводу номера с одного имени на другое. Наши абоненты могут приобрести различные аксессуары, приспособления, поддерживающие мобильные технологии, и в то же время мобильные телефоны в кредит и за наличные средства", - говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с открытием офиса клиентам, отличающимся особенной лояльностью по отношению к компании Azercell, была предоставлена скидка в размере 50% на все телефоны.