​Azercell открыл новый центр обслуживания

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Лидер рынка мобильной связи Азербайджана - компания Azercell Telecom с целью обеспечения удобства для своих абонентов представила пункт обслуживания в магазине Maxi.az на первом этаже торгового центра Ganjlik Mall.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, здесь абоненты получат доступ ко всем видам абонентских услуг. Так, абоненты смогут приобрести дубликат сим-карты, подключиться к новым услугам, получить фактуру, а также подробно ознакомиться с информацией по новым тарифам и кампаниям Azercell.

Отметим, что компания Azercell в 1998 году открыла свой первый телефонный центр, работающий в режиме 24/7, а в 2009 создала первый региональный телефонный центр в г. Гянджа. Azercell оказывает качественные абонентские услуги своим клиентам не только "лицом к лицу", но также в режиме онлайн, посредством социальных сетей. Azercell неоднократно удостаивался различных наград за успешную деятельность в сфере обеспечения высокого уровня удовлетворенности среди абонентов. Сегодня Azercell владеет самой большой сетью обслуживания клиентов в Азербайджане, которая состоит из 60 пунктов абонентского обслуживания и экспресс-офисов, а также 425 официальных дилерских пунктов.