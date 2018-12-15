Azercell оказывает содействие благотворительной ярмарке "Холодные Руки, Горячее Сердце"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/Благотворительная ярмарка "Холодные Руки, Горячее Сердце", которая проводится Nargis Fund в преддверии Нового года уже 6-й год и стала хорошей традицией, принесет радость сотням детей и в этом году. Этому благотворительному мероприятию, которое продлится до 6 января, также оказывает содействие ООО Azercell Telekom - компания, в рамках своей деятельности реализовавшая многочисленные проекты по защите детей - нашего будущего, а также по защите их прав. Абонентов, покупающих смартфоны из стендов компании, ждут подарки. Абоненты в качестве подарка смогут выбрать 1000 внутрисетевых минут или безлимитный интернет на месяц.

В этом году концепция благотворительной ярмарки, организованной компанией Amapola Exclusive Events,будет отличаться от предыдущих и станет более запоминающейся. На Площади фонтанов установлены 47 домиков, где каждый может приобрести новогодние подарки, сувениры, книги, одежду и пр., а также отведать в теплых и уютных кафе вкусные блюда, чай, кофе, горячие и прохладительные напитки. По традиции, средства, собранные в ходе благотворительной ярмарки, будут направлены на лечение детей, страдающих различными недугами, а также на их операции. Главных гостей мероприятия – воспитанников детских домов - ждет море развлечений, интересная программа и подарки спонсоров. Для сведения отметим, что ежедневные новости о благотворительной ярмарке "Холодные Руки, Горячее Сердце" можно почерпнуть на сайте nargisfund.com и официальных ресурсах фонда в социальных сетях.

Следует отметить, что в течение 22-летней деятельности компания Azercell провела конкурс поэзии и рассказов "De! Dildən-dilə, eldən-elə", конкурс рисунков на асфальте "Çək!" ("Рисуй!"), реализовала такие интересные проекты, как "Каждому ребенку нужна семья", "Они тоже ждут подарка ...", "Детская горячая линия", "Детский паралимпийскийкомитет", "Мобильная стоматологическая клиника", "Мобильная глазная клиника», услуги "Универсальная защита", "Защита для Android", "Родительский контроль" для обеспечения безопасности детей в сети интернет. Компания, всегда отличающаяся своими проектами по защите прав детей и обеспечению их безопасности, и в дальнейшем продолжит свою деятельность в этом направлении.

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ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи Asan İmza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат "İnvestors İn People" ("Инвесторы в людей").