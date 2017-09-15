Azercell обеспечил Гянджу сетью 4G

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom, поставившая цель обеспечить услугами высокоскоростного мобильного интернета не только столицу Баку, но и все регионы страны, уже предоставила в пользование абонентов услугу 4G во втором по величине городе Азербайджана Гяндже.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в целом в городе установлено 23 базовых станций, что обеспечивает сетью 4G 99% Гянджи.

"Как мы и обещали, Azercell устанавливает сеть 4G и в регионах, а наши абоненты древнего города Гянджи уже могут воспользоваться этой услугой. Принимая во внимание постоянное увеличение спроса наших абонентов на высокоскоростной мобильный интернет, мы продолжаем расширять охват сети 4G на территории страны. Наша цель заключается в том, чтобы абоненты Azercell могли пользоваться высококачественными услугами и скоростным интернетом на всей территории страны. Хотелось бы также подчеркнуть, что еще одним приятным моментом является то, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева через несколько дней, 17 сентября, в Гяндже состоится марафон. Azercell Telekom является главным партнером Гянджинского Марафона, и мы постарались предоставить сеть 4G в пользование гянджинцев и участников марафона именно накануне этого грандиозного мероприятия", - заявил президент компании Вахид Мурсалиев.

Компания Azercell, обладающая первой и крупнейшей сетью LTE (4G), продолжает демонстрировать положительную динамику развития мобильного интернета. По сравнению с прошлым годом в 2017 году число пользователей интернета 4G Azercell увеличилось в 5 раз, а объем использования мобильного интернета на 55%. В течение прошлого года Azercell усилила свою сеть 4G на 84.1%. До конца 2017 года Azercell Telekom планирует сдать в эксплуатацию 127 станций 4G по всей Республике, 33 из которых приходятся на долю городов Баку, Сумгайыт и Абшерон, а 94 - на долю регионов.