Azercell объявил о предоставлении в пользование сети 4G в нескольких регионах

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Некоторое время назад лидирующий мобильный оператор страны, компания Azercell Telekom объявила о предоставлении в пользование сети 4G в городах Барда, Шамкир и Ленкарань, вдобавок к городу Баку, Абшеронскому полуострову и городу Гянджа.

Об этом Report сообщили в компании.

По информации, теперь стартует кампания по предоставлению в пользование самого скоростного интернета 4G для абонентов, проживающих в этих регионах. В рамках кампании абоненты могут подключиться к услуге 4G и получить в подарок интернет в объеме 5GB и испытать скорость 4G. Для того, чтобы использовать услугу 4G и воспользоваться высокоскоростным интернетом у абонента должен быть всего лишь телефон, поддерживающий сеть 4G, а также СИМ карта, поддерживающая услугу 4G, и необходимо выбрать сеть 4G[LTE] в разделе Опции телефона. Для проверки активизации услуги 4G на вашей СИМ карте достаточно написать 4G+ и отправить на номер 2525.

Для получения в подарок 5GB интернета в рамках кампании абонентам достаточно отправить цифру "4" посредством SMS на короткий номер 2525. Если услуга 4G не активна на номере, то абоненты могут подойти к офисам Абонентского Обслуживания, расположенным в Гяндже, Шамкире, Барде и Ленкарани, и БЕСПЛАТНО получить СИМ карты, поддерживающие сеть 4G. Торопитесь, срок кампании ограничен.

Отметим, что в настоящее время Azercell владеет самой крупной сетью 4G. В 2017 году количество пользователей интернета 4G компании Azercell увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущими годами, а объем пользования мобильным интернетом увеличился на 55%. На протяжении прошедшего года Azercell усилил сеть 4G на 84.1%.