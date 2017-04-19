Azercell объявил новый конкурс для молодежи

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telecom объявляет конкурс для молодых людей, желающих участвовать в качестве чтецов в проекте "Молодежь читает", представленном компанией для любителей чтения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, уверенные в своих ораторских и читательских навыках, должны отправить краткую информацию о себе, свое фото, контактный номер и аудиозапись своего голоса на адрес bookmate@azercell.com. Достаточно зачитать и записать 2–3 предложения из любимой книги, образцы голоса могут быть записаны любым устройством (мобильным телефоном или же диктофоном). Лучшие чтецы будут отобраны специалистами компании Azercell и в рамках проекта "Молодежь читает" будут читать книги для посетителей Дней чтения в кафе Starbucks. Конкурс будет продолжаться 5 дней - с 19-го по 23 апреля 2017 года. Победители будут объявлены 26 апреля.

Отметим, что проект "Молодежь читает" ставит своей целью повысить культуру чтения среди молодежи, способствовать популяризации местных авторов, а также предложить интеллектуальный вид отдыха в нашей динамичной жизни.