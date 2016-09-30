Azercell дал старт новой компании

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана компания Azercell Telekom, которая поставила перед собой цель сделать доступным скоростной мобильный интернет для всех, продолжает радовать новшествами своих абонентов.

Как сообщили Report в компании, 30 сентября для всех абонентов Azercell представлена новая невероятная возможность.

Намереваясь предоставить населению смартфоны, позволяющие использовать высокоскоростной и качественный мобильный интернет на выгодных условиях, Azercell представила абонентам очередную выгодную iPhone-кампанию.

Абоненты, желающие приобрести на выгодных условиях телефон iPhone 6S, оплачивая ежемесячно всего 99 AZN на протяжении 18 месяцев, получают самый современный смартфон и пакет Hedsiz Internet. Отметим, что за эту же месячную оплату абоненты подключатся к мобильному интернету объемом в 30 Гб и смогут использовать услугу 4G компании Azercell со скоростью до 100 мб/сек.

Для того, чтобы присоединиться к кампании, абоненты могут обратиться в расположенные в столице и регионах Абонентские Службы Azercell, офисы Azercell Express, а также официальные дилерские центры компании.