Azercell дал старт новой кампании для абонентов фактурной линии

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Ведущий мобильный оператор Азербайджана Azercell Telecom запустил новую выгодную кампанию Samsung S6 Edge для абонентов фактурной линии.

Как сообщили Report в компании, все существующие и перешедшие в сеть Azercell посредством услуги СПН абоненты фактурной линии могут обратиться в Экспрес-офисы и присоединиться на выгодных условиях к тарифам Hеdsiz, Hеdsiz Zеng или Hеdsiz Internet, а также приобрести телефон Samsung S6 Edge. После приобретения телефона абонентам будет необходимо ежемесячно выплачивать абонентскую плату в течении 12/18 месяцев на основе следующего графика:

Название тарифного пакета Общая сумма, выплачиваемая в течении 12 фактурных периодов за смартфон “Samsunq S6 Edge” и выбранный пакет (вкл. НДС) Общая сумма, выплачиваемая в течении 18 фактурных периодов за смартфон “Samsunq S6 Edge” и выбранный пакет (вкл. НДС) Hеdsiz 139 АЗН 109 АЗН Hеdsiz Zеng 119 АЗН 89 АЗН Hеdsiz İnternet 109 АЗН 79 АЗН

Присоединение к кампании осуществляется немедленно, а тарифы Hеdsiz, Hеdsiz Zеng и Hеdsiz Internet активируются на следующий день. Абоненту, выбравшему тарифный пакет Hеdsiz Zеng, при заказе ежемесячного интернет-пакета объемом в 1ГБ в течении двух фактурных периодов предоставляется бесплатная возможность воспользоваться мобильным интернетом два раза. Абонент может присоединиться к кампании только со своего номера. В рамках кампании один абонент может приобрести только один телефон.

Абоненты могут обратиться в любой Экспресс-офис или Центр абонентских услуг компании Azercell для присоединения к новой кампании.